На Поклонной горе состоялся III Московский парад кадет
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в III параде кадетского движения Москвы "Не прервется связь поколений". Он поздравил ветеранов, кадет и их родителей с наступающим Днем Победы, а также вручил благодарственные письма мэра Москвы победителям городского конкурса "Лучший кадетский класс".
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в III параде кадетского движения Москвы "Не прервется связь поколений", посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось на Поклонной Горе, передает АГН "Москва".
"Сегодня на Поклонной горе, святом для каждого москвича месте, собрались люди разных поколений, которых связывает любовь к родине, беззаветное служение отчизне. Вместе с нами участники Великой Отечественной войны. Ваш победный путь - это история о том, что нет ничего священнее защиты Отечества, нет ничего сильнее правды и добра, нет ничего счастливее возвращения домой с полей сражений, и нет ничего важнее сохранения исторической памяти и победных традиций нашего народа", - сказал мэр.
Собянин поздравил ветеранов, кадет и их родителей с наступающим Днем Победы, а также вручил благодарственные письма мэра Москвы победителям городского конкурса "Лучший кадетский класс".
В начале мероприятия на площадь Победителей перед Центральным музеем Великой Отечественной войны вынесли флаги России, Москвы и столичного кадетского движения. В главной части парада состоялось торжественное прохождение 45 парадных расчетов кадет.
Парад кадетского движения Москвы традиционно проходит 6 мая, в День святого Георгия Победоносца, День герба и флага Москвы.
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