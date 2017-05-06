Ален Делон объявил о завершении актерской карьеры

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Ален Делон заявил, что осенью снимется в своем последнем фильме и окончательно завершит карьеру. Это будет любовная история, в которой герой его возраста случайно встречается с 50-летней женщиной. Роль пассии исполнит Жюльет Бинош.

Ален Делон заявил, что фильм, в котором он сейчас снимается, станет последним в его карьере, пишет Le Parisien.

"Это будет мой самый последний фильм, я, как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не хочу сниматься в лишнем фильме", - подчеркнул он. По его словам, он бы хотел сняться вместе с Софи Марсо, но она не сможет принять участие в фильме. В съемках примет участие актриса Жюльет Бинош. Название фильма пока неизвестно.

Актер не появлялся на киноэкране с 2008 года, когда вышла картина "Астерикс на Олимпийских играх", где Делон сыграл Цезаря.

Актер родился в 1935 году. В 1950-х годах, после службы в армии, он начал сниматься в кино. В 1991 году, за заслуги в кинематографе, он стал кавалером Ордена Почетного Легиона. В 1980 году он снялся в советско-французской картине "Тегеран-43", где сыграл роль инспектора Фоша.

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