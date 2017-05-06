Британские власти предложили запретить шифрование данных в мессенждерах

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Правительство Великобритании планирует заставить компании-операторы мессенджеров внедрять уязвимости в приложения для обмена сообщениями. Эти меры потенциально позволят правительству отслеживать частную интернет-переписку граждан.

Идею запрета шифрования данных в мессенджерах обсудит правительство Великобритании, пишет Mirror со ссылкой на проект документа.

Среди требований к телекоммуникационным и интернет-компаниям - давать возможность снятия электронной защиты и раскрытия данных, передаваемых в электронной переписке. Компании будут обязаны "предоставлять возможность раскрывать, где необходимо, содержание переписки в разборчивой форме, а также снимать электронную защиту или позволить компетентному лицу сделать это".

Решение о вскрытии переписки должно приниматься судом. В течении одного дня после вынесения судебного решения, компания должна дать правительственным органам доступ к необходимой информации. Как отмечает издание, подобные меры в первую очередь будут направлены против таких мессенджеров, как WhatsApp.

В настоящее время предложение находится на обсуждении органов правительства. Консультации должны завершиться 19 мая. После этого его направят на обсуждение в парламент.

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