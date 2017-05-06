Рождение и смерть предложили регистрировать через МФЦ

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Свидетельства о рождении и смерти могут выдавать россиянам в МФЦ. Проект закона внес кабмин на рассмотрение Госдумы. Документ дает право региональным властям передавать эти функции МФЦ, при этом возможность оформить свидетельство о рождении или смерти в ЗАГСе сохранится.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить многофункциональным центрам госуслуг (МФЦ) проводить государственную регистрацию рождения и смерти граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

За МФЦ будут закреплены функции по составлению записей актов гражданского состояния, выдачи свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, а также передаче в органы записи актов гражданского состояния документов, послуживших основанием для госрегистрации записей актов гражданского состояния о рождении и смерти.

При этом полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленные МФЦ, а также их восстановлению закрепляются за органами записи актов гражданского состояния.

Законопроект дает право региональным властям передавать эти функции МФЦ, при этом возможность оформить свидетельство о рождении или смерти в ЗАГСе сохранится.

Исключение - регистрация рождения с одновременной регистрацией установления отцовства (если родители не состоят в браке), в этом случае свидетельство нужно будет по-прежнему оформлять только в ЗАГСе.

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