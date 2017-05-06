В Одессе во дворе дома взорвалась граната

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Взрыв прогремел минувшей ночью во дворе волонтерской организации в центре Одессы. По данным одесской милиции, предположительно, взорвалась граната РГД-5.

Неизвестный бросил взрывное устройство во двор дома по улице Канатной в Одессе, где располагаются офисы ряда общественных организаций, передает "Интерфакс".

Предположительно, это граната РГД-5. Как сообщили в Нацполиции Одесской области, взрыв произошел в ночь на субботу около 01:30.

В результате взрыва никто не пострадал. Осколочные механические повреждения получил припаркованный во дворе автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение имущества".

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