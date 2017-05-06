МИД опубликовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии

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Меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике опубликован на сайте МИД России. В частности, в документе говорится о самих зонах и полосах безопасности. В течение двух недель стороны создадут Совместную рабочую группу по деэскалации, состоящую из уполномоченных представителей.

МИД России обнародовал текст меморандума о создании зон деэскалации в САР. Документ был подписан Россией, Турцией и Ираном 4 мая в рамках встречи в Астане.

Согласно документу, будут созданы следующие зоны деэскалации: провинция Идлиб, а также определенные части соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо), определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии (провинции Деръа и Кунейтра).

"Создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой, продолжительность которой составит шесть месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса Гарантов", - говорится в тексте.

Для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности. Они включают: контрольно-пропускные пункты и наблюдательные пункты.

Для определения границ зон деэскалации и полос безопасности в течение двух недель стороны создадут Совместную рабочую группу по деэскалации, состоящую из уполномоченных представителей.

Ранее в Минобороны рассказали о меморандуме по Сирии.

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