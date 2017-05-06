Меркель призвала НАТО не обрывать нить диалога с Россией

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Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как НАТО надо разговаривать с Россией. По ее словам, в НАТО должны показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с Россией. Она считает, что использование "двойного подхода" - это правильный путь.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в НАТО могут демонстрировать готовность к обороне, но при этом не обрывать нить диалога с Россией. По ее мнению, "двойной подход" – это правильный путь.

"Для меня было очень важно не обрывать нить диалога с Россией. Поэтому мы все меры реализовывали так, чтобы и впредь соблюдался Основополагающий акт Россия - НАТО и мог заседать Совет Россия - НАТО", - сообщила Меркель в видеоподкасте, опубликованном на ее сайте.

Канцлер напомнила, что решение об усилении присутствия НАТО на восточном и южном флангах было принято и закреплено на саммитах альянса в Уэльсе и Варшаве.

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