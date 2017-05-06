Ресин проинспектировал строительство храмового комплекса в Южном Бутове
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С ходом работ на месте строительства храма в честь праведного воина Феодора Ушакова ознакомился советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин. Строительные работы начались в апреле 2015 года, сейчас они подходят к завершению.
С ходом работ на месте строительства храма в честь праведного воина Феодора Ушакова ознакомился советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".
Новый храмовый комплекс располагается в Южном Бутове. Это здание церкви с пятью куполами и приходским домом. Строительные работы начались в апреле 2015 года, сейчас они подходят к завершению. Существующий при храме приход ведёт активную социальную и просветительскую работу.
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