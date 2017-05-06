СМИ: Флинна предупреждали об опасности контактов с Кисляком

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Члены команды президента Дональда Трампа предупреждали его экс-советника Майкла Флинна об опасности контактов с российским послом в США Сергеем Кисляком. По информации WP, за несколько недель до отставки, советнику сказали, что разговоры Кисляка почти наверняка прослушивают американские спецслужбы.

Члены переходной команды президента США Дональда Трампа предупреждали его экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна о рисках контактов с российским послом в США Сергеем Кисляком, пишет The Washington Post.

Флинну, утверждается в заметке, рассказали, что его переговоры с Кисляком практически наверняка отслеживают американские спецслужбы. Члены переходной команды Трампа даже попросили администрацию действующего на тот момент президента США Барака Обаму предоставить им досье на Сергея Кисляка.

Флинн ушел в отставку с поста советника президента Дональда Трампа в феврале 2017 года — менее чем через месяц после назначения. Поводом стали переговоры Флинна с российским послом Сергеем Кисляком еще до вступления Трампа в должность.

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