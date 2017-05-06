Зампреда Гордумы Пензы арестовали и обвинили во взятке

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Зампред Гордумы Пензы Георгию Тюрину, задержанному по подозрению во взятке, предъявлено обвинение. По данным СКР, он предложил предпринимателю за 25 миллионов рублей предоставить разрешение "на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства".

Заместителю председателя городской думы Пензы Георгию Тюрину, задержанному накануне по подозрению во взятке, предъявлено обвинение.

Как говорится в сообщении на сайте СКР по региону, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, зампред предложил предпринимателю за взятку в 25 миллионов рублей предоставить коммерческой организации "разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства". Кроме того, Тюрин предложил бизнесмену передать ему нежилое помещение.

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