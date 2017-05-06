В Коми на забросавших яйцами храм подростков завели дело
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В отношении забросавших яйцами храм подростков в Коми возбудили уголовное дело. Расследование проводится по статье о вандализме.
Девочка 16 лет и ее 14-летний приятель попали под следствие после того, как забросали яйцами церковь в Сосногорском районе в Коми.
Как сообщается на сайте республиканского МВД, они разбили часть оконных стекол. "Заняться школьникам было нечем, и они начали кидать яйца в местный храм", - пояснили правоохранительные органы.
Сторож задержал подростков и передал сотрудникам полиции. Расследование проводится по статье о вандализме.
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