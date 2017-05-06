14:46, 06 мая 2017

Полиция назвала число участников митинга оппозиции в Москве

Теги:  Общество  митинг  оппозиция  москва

Митинг оппозиции проходит в эти минуты на проспекте Академика Сахарова в Москве. Акция согласована с городскими властями. По данным МВД, в настоящий момент в митинге принимают участие около тысячи человек.

Митинг оппозиции проходит в эти минуты на проспекте Академика Сахарова в Москве. Акция согласована с городскими властями, передает "ТВ Центр".

Колонны пройдут шествием от Садового до Бульварного кольца. По данным МВД, в настоящий момент в митинге принимают участие около тысячи человек, многие принесли с собой флаги и транспаранты. В районе проведения мероприятия усилены меры безопасности.

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