Полиция назвала число участников митинга оппозиции в Москве
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Митинг оппозиции проходит в эти минуты на проспекте Академика Сахарова в Москве. Акция согласована с городскими властями. По данным МВД, в настоящий момент в митинге принимают участие около тысячи человек.
Митинг оппозиции проходит в эти минуты на проспекте Академика Сахарова в Москве. Акция согласована с городскими властями, передает "ТВ Центр".
Колонны пройдут шествием от Садового до Бульварного кольца. По данным МВД, в настоящий момент в митинге принимают участие около тысячи человек, многие принесли с собой флаги и транспаранты. В районе проведения мероприятия усилены меры безопасности.