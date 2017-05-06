Заморские территории Франции начали голосовать на президентских выборах

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Французские избиратели, проживающие в заморских департаментах страны, первыми начали в субботу голосование на выборах президента Пятой республики во втором, решающем, туре. Избирательные участки открылись в Сен-Пьере и Микелоне.

Второй тур выборов президента начался во Франции с заморских территорий. Первые голоса были отданы во французском заморском сообществе на архипелаге Сен-Пьер и Микелон, передает Reuters.

На континентальной территории Франции второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье, 7 мая. За пост президента Франции борятся Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Ранее предвыборный штаб кандидата в президенты Франции, лидера движения "На марше" Эммануэля Макрона подвергся массированной хакерской атаке.

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