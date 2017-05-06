Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

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Центральную Россию ждет резкое похолодание, в том числе с мокрым снегом и гололедицей, предупредил Гидрометцентр России. В Тверской, Смоленской и Московской областях установится снежный покров толщиной 10-20 сантиметров, прогнозируют синоптики.

В Центральной России резко похолодает, предупреждает Гидрометцентр. Погода начнет меняться 7 мая, а уже 8 и 9 числа ожидаются дождь, снег и сильный ветер, прогнозируют синоптики.

Днем 8 мая и ночью 9 мая в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской и Ивановской областях пройдет сильный дождь. Под влиянием циклона, который будет перемещаться через ЦФО с запада на восток, в некоторых областях ожидается мокрый снег и временный снежный покров толщиной 10-20 сантиметров.

На севере страны при понижении температуры воздуха ниже нуля градусов ночью 8 и 9 мая прогнозируется гололедица.

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