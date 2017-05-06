Взрыв гранаты в центре Одессы попал на видео

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В интернете появилось видео взрыва гранаты во дворе волонтерской организации в центре Одессы. В результате инцидента пострадавших нет, повреждения получил припаркованный автомобиль. Нацполиция возбудила дело по факту взрыва.

Взрыв прогремел в ночь на субботу во дворе, где размещаются волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы". Видео инцидента размещено в интернете, передает TVC.RU.

В результате взрыва в центре Одессы никто не пострадал. Осколочные повреждения получил припаркованный во дворе автомобиль. Предварительно, подорвалась граната РГД-5.

Нацполиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное повреждение или порча имущества путем поджога или подрыва".

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