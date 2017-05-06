В Германии эвакуируют 50 тыс. человек для обезвреживания бомб

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В немецком Ганновере власти проведут массовую эвакуацию из-за пяти обнаруженных авиабомб периода Второй мировой войны. Эвакуация начнется 7 мая в 9 утра. Ожидается, что местные жители смогут вернуться в свои дома к вечеру.

В немецком Ганновере власти эвакуируют более 50 тысяч человек для того, чтобы обезвредить пять авиабомб времен Второй мировой войны, передает BBC.

Эвакуация, которая затронет железнодорожное сообщение, начнется 7 мая в 9 утра. Местные жители смогут вернуться в свои дома к вечеру.

Власти приняли решение организовать в городе развлекательные мероприятия, чтобы компенсировать неудобства для местных жителей: посещение музеев и спортивных мероприятий, показы фильмов для детей. Кроме того, в Ганновере приготовят несколько десятков тысяч порций супа для раздачи местным жителям.

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