В Германии эвакуируют 50 тыс. человек для обезвреживания бомб
Теги: В мире германия эвакуация бомба
В немецком Ганновере власти проведут массовую эвакуацию из-за пяти обнаруженных авиабомб периода Второй мировой войны. Эвакуация начнется 7 мая в 9 утра. Ожидается, что местные жители смогут вернуться в свои дома к вечеру.
В немецком Ганновере власти эвакуируют более 50 тысяч человек для того, чтобы обезвредить пять авиабомб времен Второй мировой войны, передает BBC.
Эвакуация, которая затронет железнодорожное сообщение, начнется 7 мая в 9 утра. Местные жители смогут вернуться в свои дома к вечеру.
Власти приняли решение организовать в городе развлекательные мероприятия, чтобы компенсировать неудобства для местных жителей: посещение музеев и спортивных мероприятий, показы фильмов для детей. Кроме того, в Ганновере приготовят несколько десятков тысяч порций супа для раздачи местным жителям.
Читайте также: