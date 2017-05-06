Число жертв крушения школьного автобуса в Танзании превысило 30 человек

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В Танзании автобус, перевозивший учеников начальной школы, врезался в деревья и упал в ущелье у реки Мара. По разным данным, погибли от 30 до 35 человек.

Школьный автобус упал с обрыва в городе Аруша на севере Танзании. По разным данным, погибли от 30 до 35 человек, передает SkyNews.

В автобусе находились учителя и учащиеся начальной школы Lucky Vincent English Medium School. Машина везла детей на экскурсию, но, проезжая мимо поселка Рахия Хилл, врезалась в деревья и упала в ущелье у реки Мара.

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