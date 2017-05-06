Минобороны: Россия и США восстановят договор о полетах над Сирией

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Россия и США полностью восстановят действие меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией. О готовности военных двух стран говорится в сообщении Минобороны России. Действие соглашения приостановили в начале апреля после ракетного удара США по военной базе в Хомсе.

Россия и США восстановят меморандум о полетах над Сирией. Готовность восстановить действие российско-американского договора о предотвращении авиаинцидентов в Сирии подтвердили в ходе телефонного разговора Начальники генштабов России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Минобороны, военные двух стран подтвердили готовность "продолжить работу над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций при ведении операций против ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (деятельность организаций запрещена в России – прим. ред.).

Кроме того, в центре внимания была ситуация в Сирии в контексте договоренностей, достигнутых 4 мая в Астане о создании зон деэскалации.

Ранее МИД России опубликовал меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. В частности, в документе говорится о самих зонах и полосах безопасности. В течение двух недель стороны создадут cовместную рабочую группу, состоящую из уполномоченных представителей.

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