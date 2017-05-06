В Москве водитель сбил 10-летнего школьника
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На востоке Москвы водитель сбил 10-летнего школьника. Об этом сообщили в ГИБДД. Пострадавший школьник был госпитализирован. Причины происшествия устанавливаются.
Водитель Toyota сбил 10-летнего ребенка на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Авария произошла в районе дома №14 по проспекту Буденного автомобиль. Пострадавший школьник был госпитализирован. Причины происшествия устанавливаются.
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