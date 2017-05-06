17:08, 06 мая 2017

В Москве водитель сбил 10-летнего школьника

Теги:  дети  Происшествие  москва  смерть  дтп

На востоке Москвы водитель сбил 10-летнего школьника. Об этом сообщили в ГИБДД. Пострадавший школьник был госпитализирован. Причины происшествия устанавливаются.

Водитель Toyota сбил 10-летнего ребенка на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в районе дома №14 по проспекту Буденного автомобиль. Пострадавший школьник был госпитализирован. Причины происшествия устанавливаются.

Читайте также:

В Москве при пожаре в многоэтажке пострадал 31 человек

В сквере в центре Москвы нашли тело женщины

Взрыв гранаты в центре Одессы попал на видео

Другие новости

В других СМИ