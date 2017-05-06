Франция объявила вне закона прием на работу слишком худых моделей

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Во Франции вступил в силу закон, запрещающий использование для модных показов и рекламных съемок чрезмерно худых моделей. При приеме на работу теперь девушки будут обязаны предоставить медицинскую справку, подтверждающую их общее физическое здоровье с учетом индекса массы тела.

Закон, запрещающий брать на работу моделей со слишком низким весом, вступил в силу во Франции, передает BBC. По словам министра здравоохранения Франции Марисоль Турэн, закон направлен на борьбу с пищевыми расстройствами.

Теперь девушкам необходимо будет предъявлять справку от доктора, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы. Нарушивший закон работодатель понесет ответственность в виде штрафа в размере до 75 тысяч евро или лишения свободы сроком до шести месяцев.

Кроме того, с 1 октября на всех обработанных фотографиях моделей в СМИ должна стоять маркировка "отретушированный снимок".

Закон, связанный с запретом на наем слишком худых моделей, до этого принят в Италии, Испании и Израиле. Он направлен на борьбу с анорексией.

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