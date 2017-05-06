МИД: изыскания HRW по химоружию в САР не выдерживают критики

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Россия удовлетворена выводом ОЗХО о том, что в сирийской провинции Алеппо 16 сентября был применен сернистый иприт, говорится в официальном комментарии Департамента и печати МИД России. При этом "изыскания" HRW по инциденту с химоружием в Хан-Шейхуне не выдерживают критики, отметили в дипведомстве.

МИД России прокомментировал вывод Организации по запрещению химического оружия о том, что в сирийской провинции Алеппо 16 сентября был применен сернистый иприт.

"Констатируем это с удовлетворением", - говорится в официальном заявлении. Во внешнеполитическом ведомстве призвали установить виновных в инциденте и тех, кто координировал атаку.

На Смоленской площади подчеркнули, что Россия оказала содействие сирийской стороне, в том числе путем передачи специалистами наших войск радиационной, химической и биологической защиты уполномоченным представителям Дамаска отобранных на месте данного инцидента проб, документальных и материальных свидетельств.

Несмотря на это, доклад правозащитной организации Human Rights Watch, в котором утверждается, что в предполагаемой химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун использовалась советская бомба, не выдерживает критики.

"Не выдерживают критики "изыскания" по Хан-Шейхуну и упомянутой Human Rights Watch. Все соответствующие заключения строятся в основном на показаниях свидетелей, собранных практически полностью дистанционно. Да и свидетели принадлежат лишь к сирийской оппозиции", - отметили в МИД.

Ранее спецпредставитель России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в кулуарах встречи в Астане сообщил, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами того, что химическая атака в Хан-Шейхуне является провокацией. По его словам, доводы Москвы натыкаются на непонимание со стороны Запада.

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