Charlie Hebdo изобразил Ле Пен и Макрона в виде пуделя и бульдога

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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил новую карикатуру ко второму туру президентских выборов во Франции. На рисунке, опубликованном на сайте издания, кандидаты Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен изображены в виде собак - пуделя и бульдога.

Сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на кандидатов в президенты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона в виде собак.

Макрон нарисован в образе пуделя, который якобы говорит: "Марин, на место!" За ним бежит бульдог, который напоминает Ле Пен, с припиской "Гав?" Надпись над карикатурой гласит: "Макрон в Елисейском дворце".

Charlie Hebdo изобразил Ле Пен и Макрона в виде собак pic.twitter.com/tixlrfoud0 — Михаил Смертин (@MihailSmertin) May 6, 2017

25 апреля Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и его жену Бриджит, которая говорит супругу: "Надень свою непромокаемую куртку, мой котенок".

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. Однако избиратели, проживающие в заморских департаментах страны, уже начали голосование. Избирательные участки открылись в Сен-Пьере и Микелоне.

По итогам первого тура, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен поддержали 21,3% избирателей.

Последний опрос относительно второго тура президентских выборов во Франции Ifop-Fiducial по заказу Paris Match, CNews и Sud Radio прогнозирует победу Макрона с 63% по отношению к 37% Ле Пен, пишет "Интерфакс" со ссылкой на бельгийские СМИ. При этом, согласно опросу Elabe, 53% избирателей намерены голосовать за Макрона не из-за симпатий к нему, а чтобы преградить путь Ле Пен.

Ранее предвыборный штаб Макрона подвергся массированной хакерской атаке.

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