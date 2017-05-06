Центр по примирению: съемки последствий обстрелов в Сирии - постановка

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Постановочные съемки последствий обстрелов и авиаударов, в том числе с использованием "отравляющих веществ", проходили в Сирии на прошедшей неделе. Участие в работе над видео принимали операторы телеканала Al Jazeera. Об этом сообщает российский Центр по примирению.

Российский Центр по примирению сообщил, что на прошедшей неделе в Сирии проходили постановочные съемки последствий обстрелов и авиаударов. Участие в работе над материалом принимали операторы, которые снимают для Al Jazeera.

"В населенных пунктах Серакаб и Джиср-эа-Шугур специальными "видеобригадами" в течение прошедшей недели проводились постановочные съемки якобы последствий обстрелов и воздушных ударов, в том числе с использованием "отравляющих веществ". При этом среди "консультантов" у "видеобригад" местными жителями были опознаны телеоператоры, занимающиеся съемками видеоновостей в регионе для телеканала Al Jazeera", - цитирует ТАСС сообщение Центра.

Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что постановочные кадры будут распространены до воскресенья, 7 мая. За участие в съемках им выплатили по тысяче сирийских фунтов и выдали продуктовые наборы.

Ранее МИД России прокомментировал вывод Организации по запрещению химического оружия о том, что в сирийской провинции Алеппо 16 сентября был применен сернистый иприт.

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