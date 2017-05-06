СБУ ответила на призыв радикалов сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве

Теги: Украина киев история акция день победы сбу

В СБУ пообещали принять все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций во время акции "Бессмертный полк", которая пройдет в Киеве 9 мая. Кроме того, в ведомстве отметили, что никаких оснований для запрета шествия в Киеве нет. Ранее украинские радикалы призвали сторонников сорвать проведение акции и организовать "Смертный полк".

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил в эфире украинского "5 канала", что акция "Бессмертный полк" состоится к Киеве 9 мая. По его словам, никаких оснований для запрета мероприятия нет.

"Мы должны дать возможность людям выйти, и мы это будем обеспечивать", - сказал Тандит. СБУ не допустит провокаций в ходе шествия, подчеркнул он.

3 мая украинские радикалы призвали своих сторонников помешать шествию в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и провести акцию "Смертный полк".

29 апреля советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк попросил жителей и гостей страны не использовать георгиевские ленты во время майских праздников.

Акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы впервые прошла в 2012 году в Томске. Позже акцию начали проводить по всей России, а также в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья.

Читайте также:

Около 50 тысяч волонтеров задействуют в акции "Бессмертный полк"

Историю участников ВОВ можно рассказать в МФЦ для проекта "Бессмертный полк"

Сотни тысяч москвичей примут участие в шествии "Бессмертный полк" в Москве

Организаторы "Бессмертного полка" запустили сайт и горячую линию