Неверов назвал "экономией на умерших" идею Кудрина урезать число пенсионеров

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Секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов подверг критике предложения экспертов Центра стратегических разработок Алексея Кудрина сократить число пенсионеров в России на 9%. Идею с повышением пенсионного возраста Неверов назвал "экономией на умерших".

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Сергей Неверов раскритиковал предложения Центра стратегических разработок Алексея Кудрина по пенсионной реформе.

По его мнению, предлагаемая Кудриным стратегия представляет собой экономию "за счет того, что человек недолго будет получать пенсию". "Экономия на умерших", - написал Неверов в Facebook.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что вопрос о повышении пенсионного возраста ​тркбует неспешного подхода, напомнил также политик.

Ранее Кудрин предложил сократить число российских пенсионеров на 9% за счет создания новой устойчивой системы. Она предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин, и до 65 лет у мужчин, с шагом по полгода в год, начиная с 2019 года. В результате этой меры число пенсионеров может сократиться до 38,52 миллиона человек.

1 февраля представитель вице-премьера Ольги Голодец сообщил, что в правительстве не принимали решения о повышении пенсионного возраста.

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