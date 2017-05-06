Турист из России утонул в Мертвом море
Теги: Общество туризм израиль туристы посольство море россия смерть
В Израиле погиб россиянин. Он купался в Мертвом море. Представитель посольства России в стране подтвердил эту информацию. Предварительно, погибшему было 67 лет.
Россиянин скончался во время купания в Мертвом море, передает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства России в Израиле. По данным местных СМИ, мужчине было 67 лет.
В настоящий момент посольство предпринимает все необходимые в этой связи действия, заверили в дипведомстве. Других подробностей инцидента пока не приводится.
Читайте также:
В Норвегии спасли 9 российских туристов, провалившихся под лед
Человек в костюме Винни-Пуха ограбил туристку в центре Москвы