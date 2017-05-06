Турист из России утонул в Мертвом море

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В Израиле погиб россиянин. Он купался в Мертвом море. Представитель посольства России в стране подтвердил эту информацию. Предварительно, погибшему было 67 лет.

Россиянин скончался во время купания в Мертвом море, передает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства России в Израиле. По данным местных СМИ, мужчине было 67 лет.

В настоящий момент посольство предпринимает все необходимые в этой связи действия, заверили в дипведомстве. Других подробностей инцидента пока не приводится.

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