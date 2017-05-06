Идея ограничить работу супермаркетов в воскресенье нашла отклик в РПЦ

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Митрополит Волоколамский Илларион считает разумным предложение запретить магазинам крупных торговых сетей работать в воскресенье. По мнению священнослужителя, люди слишком много времени тратят на шопинг и не уделяют времени друг другу.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион поддержал озвученную в Совете Федерации идею ограничить время работы гипермаркетов, передает TVC.RU.

"Этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, он превращает людей в роботов", - заявил он в эфире "России 1".

По мнению священнослужителя, люди слишком много времени тратят на шопинг и не уделяют времени друг другу.