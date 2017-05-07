В Вашингтоне и Нью-Йорке прошла акция "Бессмертный полк"

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9 мая миллионы россиян примут участие в общественной акции "Бессмертный полк". Самая массовая пройдет в столице. Шествие уже стало традиционным в День Победы. Впервые акцию провели в 2007 году в Тюмени, и тогда она называлась "Парад Победителей".

Акция "Бессмертный полк" набирает все большую популярность за рубежом. В разных городах США она собрала несколько тысяч человек. В Нью-Йорке в одном строю под песню "День Победы" вместе с внуками и правнуками советских ветеранов прошли и потомки американских участников Второй мировой войны. 200 человек уже по традиции собрались в центре Вашингтона у Белого дома, передает "ТВ Центр".

Многочисленная акция состоялась в канадском Торонто. Там под знамена "Бессмертного полка" встали шесть тысяч человек. Уже несколько дней в разных городах Израиля проходят шествия, во время которых родственники несут фотографии своих родных - участников Великой Отечественной. Наиболее массовая акция отмечена в Хайфе.

"Бессмертный полк" впервые прошел в Кувейте и Японии. В Токио центром мероприятий стала территория посольства России. В этом году в акции участвуют жители более 40 стран мира.

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