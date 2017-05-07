Во Франции стартовал второй тур президентских выборов
Во Франции 7 мая – второй, решающий тур президентских выборов. Первые избирательные участки открылись на островах Сен-Пьер и Микелон. Голосуют во Французской Гвиане и Полинезии. В США и Канаде образовались длинные очереди из желающих отдать свой голос. Большинство избирательных участков во Франции завершат свою работу в 19:00 по местному времени.
Во Франции избирательные участки открылись в восемь утра. По всей стране предприняты беспрецедентные меры безопасности. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Свой голос уже отдала мэр Парижа Анн Идальго.
A voté! pic.twitter.com/uxeQRlBryM— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 7 мая 2017 г.
На пост главы государства претендуют кандидат от движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. По последним опросам, Макрон является фаворитом гонки. А за сутки до выборов появилась информация об утечке из его предвыборного штаба. В интернет попали тысячи электронных писем. Кто стоит за взломом, спецслужбы не знают. Но многие уже традиционно заявляют: повлиять на голосования пытаются неуловимые "русские хакеры".