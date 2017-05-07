Во Франции стартовал второй тур президентских выборов

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Во Франции 7 мая – второй, решающий тур президентских выборов. Первые избирательные участки открылись на островах Сен-Пьер и Микелон. Голосуют во Французской Гвиане и Полинезии. В США и Канаде образовались длинные очереди из желающих отдать свой голос. Большинство избирательных участков во Франции завершат свою работу в 19:00 по местному времени.

Во Франции избирательные участки открылись в восемь утра. По всей стране предприняты беспрецедентные меры безопасности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Свой голос уже отдала мэр Парижа Анн Идальго.

На пост главы государства претендуют кандидат от движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. По последним опросам, Макрон является фаворитом гонки. А за сутки до выборов появилась информация об утечке из его предвыборного штаба. В интернет попали тысячи электронных писем. Кто стоит за взломом, спецслужбы не знают. Но многие уже традиционно заявляют: повлиять на голосования пытаются неуловимые "русские хакеры".