За сутки в Сирии зафиксировали 18 нарушений режима перемирия

Теги: обстрел Сирийский конфликт терроризм иг

За минувшие сутки в Сирии было зарегистрировано 18 случаев нарушения режима перемирия. В основном, это была стрельба в районах, подконтрольным террористическим организациям.

За сутки в Сирии зафиксировано 18 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской республике, передает "ТВ Центр".

В основном, это беспорядочная стрельба с территорий, подконтрольных запрещённым в России террористическим группировкам "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Наиболее резонансное - миномётный обстрел позиций правительственных войск в районе города Хама. Его осуществили боевики "ан Нусры". Это подтверждают и турецкие специалисты совместной российско-турецкой комиссии по мониторингу.

Читайте также:

Террористы подорвали пассажирский автобус в Сирии

Центр по примирению: съемки последствий обстрелов в Сирии - постановка

Минобороны: Россия и США восстановят договор о полетах над Сирией