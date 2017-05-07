За сутки в Сирии зафиксировали 18 нарушений режима перемирия
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За минувшие сутки в Сирии было зарегистрировано 18 случаев нарушения режима перемирия. В основном, это была стрельба в районах, подконтрольным террористическим организациям.
За сутки в Сирии зафиксировано 18 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской республике, передает "ТВ Центр".
В основном, это беспорядочная стрельба с территорий, подконтрольных запрещённым в России террористическим группировкам "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".
Наиболее резонансное - миномётный обстрел позиций правительственных войск в районе города Хама. Его осуществили боевики "ан Нусры". Это подтверждают и турецкие специалисты совместной российско-турецкой комиссии по мониторингу.
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