Лавров: ЕС отказывается от политизированных подходов к России

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В Евросоюзе растет тенденция к отказу от политизированных подходов в отношениях с Россией. Об этом в интервью телеканалу "Мир" заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров. В то же время министр отметил, что в Европе сохраняется "агрессивное меньшинство", выступающее против нормализации отношений с Москвой.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил укрепление тенденции к отказу Евросоюза от политизированных и идеологизированных подходов в отношениях с Россией.

"Нынешняя ситуация ненормальная, когда политику, я даже сказал бы политизированные, идеологизированные подходы, некоторые наши европейские и западные партнеры пытаются ставить выше коренных экономических интересов своих стран, своих граждан. Тенденция к тому, чтобы отказываться от этой аномалии, по-моему, укрепляется", - сказал он в интервью телеканалу "Мир".

В то же время глава российского внешнеполитического ведомства констатировал, что в ЕС сохраняется "агрессивное меньшинство", которое выступает против улучшения отношений с нашей страной.

"Есть позиция тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиция и тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются", - указал министр.

5 мая на встрече с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни Сергей Лавров заявил, что отношения между Брюсселем и Москвой нельзя назвать удовлетворительными.

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