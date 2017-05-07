Террористы подорвали пассажирский автобус в Сирии
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В Сирии террористы подорвали пассажирский автобус, который следовал из Дамаска в Эс-Сувейду – город в 70 километрах к югу от сирийской столицы. Сообщается о многочисленных пострадавших.
Автобус, следовавший по трассе Дамаск - Эс-Сувейда, подвергся нападению боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Среди пассажиров много раненных, их точное число пока неизвестно.
В апреле на перевалочном пункте в пригороде Алеппо, где остановилась колонна беженцев, террористы взорвали пикап с детским питанием и продуктами. Взрыв прогремел рядом с заправкой, что спровоцировало пожар. Жертвами теракта стали более 110 беженцев.
Министерство иностранных дел России призвало международное общество дать должную оценку этому событию.
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