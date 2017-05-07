На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы

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7 мая на Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы. В ней приняли участие более 10 тысяч военнослужащих. А также 114 единиц боевой техники - от легендарных танков военного времени до самых современных образцов. Высшее мастерство показали пилотажные группы.

С боем курантов ровно в 10:00 под звуки "Священной войны" на главную площадь страны вынесли знамя Победы и российский триколор. Командует парадом главком сухопутными войсками Олег Салюков. Принимает парад министр обороны Сергей Шойгу. Оставлено время для речи верховного главнокомандующего и минуты молчания, передает "ТВ Центр".

Затем по брусчатке Красной площади чеканят шаг моряки, летчики и пехотинцы в форме и с оружием времен Великой Отечественной. Следом - десантники и ракетчики. За ними традиционно курсанты военных училищ. А дальше все взгляды на представительниц прекрасного пола. Женщины-военнослужащие впервые прошли парадным расчетом в прошлом году. На этот раз их вдвое больше. Задает ритм сводный военный оркестр. Тысяча музыкантов исполняет около 50 произведений — для каждого вида и рода войск.

Музыку заглушает рев моторов. Не подвластные времени танки Т-34 знаменуют появление тяжелой техники. Среди новинок этого года – зенитно-ракетный комплекс "Тор" и зенитно-пушечный "Панцирь". Узнать машины несложно. Они в холодной, арктической раскраске. Модификации предназначены специально для работы в условиях Крайнего Севера. Любопытная деталь: во время репетиций на полигонах расстояние между всеми машинами определяют бетонными плитами. Обычно две плиты - необходимое количество метров. На Красной площади таких ориентиров нет. Здесь и важен навык, оттачиваемый танкистами и шоферами на тренировках. После проезда межконтинентальных ракетных комплексов "Ярс" все взгляды - в небо.

Такое бывает лишь на генеральном прогоне. До этого репетиции двух частей парада проходили отдельно. В воздухе 72 боевые машины, поднявшиеся с восьми аэродромов. Но первым делом - не самолеты. В 150 метрах от брусчатки Красной площади появляются самые большие в мире вертолеты Ми-26. А дальше на высоте уже в 500 метров - стратегические ракетоносцы "белые лебеди" Ту-160 и грозные винтовые "медведи" Ту-95. Также дальние бомбардировщики Ту-22, новейшие истребители и штурмовики. Конечно, в воздушном строю российские пилотажные группы. "Стрижи" и "Русские витязи" выполнили над башнями Кремля знаменитый "Кубинский бриллиант".

Генеральная репетиция завершена. Каждое движение, каждый маневр выверен с точностью до секунды. Единственное, что может измениться в День Победы, так это погода. Синоптики прогнозируют самое холодное 9 мая за последние несколько лет. Но и это в подготовке Парада учтено. Что называется, с поправкой на ветер.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".