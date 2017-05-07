Во Франции проходит второй тур президентских выборов

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Во Франции 7 мая – второй, решающий тур президентских выборов. Участки для голосования уже открылись. На пост главы государства претендуют основатель движения "Вперёд!" Эммануэль Макрон и лидер Национального фронта Марин Ле Пен. По итогам первого раунда в фаворитах оказался Макрон, но ситуация может измениться.

На избирательных участках уже очереди. Перед Францией 7 мая стоит сложная задача. Не просто выбрать того, кто сменит на посту самого непопулярного президента в истории страны Франсуа Олланда. Определиться, по какому пути пойдёт страна. Продолжит политику евроинтеграции с Эммануэлем Макроном или сделает шаг в сторону защиты национальных интересов с Марин Ле Пен, передает "ТВ Центр".

Впереди по всем опросам бывший министр экономики. Макрон должен набрать примерно 64 процента. Против 36 у лидера ультраправых Марин Ле Пен. Но социология, особенно в последнее время, наука неточная. Да и число не определившихся до сих пор велико - 25 процентов. Остальные, как показывают те же опросы, будут выбирать "из двух зол". Довольны кандидатурами финалистов этой кампании только 30 процентов французов.

А ведь следующему президенту предстоит решать отнюдь не простые задачи. Но запомнится эта кампания все же не программами кандидатов. А связанными с ними скандалами. Ещё на старте из гонки выбыли те, кто считались фаворитами. Потом на всю страну прогремело резонансное дело о якобы фиктивном трудоустройстве жены Франсуа Фийона, потопившее всякие надежды кандидата от правых на Елисейский дворец. Плюс, скандал с лишением Марин Ле Пен статуса депутатской неприкосновенности.

Эта гонка, шутили французы, все больше напоминает плохой драматический сериал. Финал тоже по законам жанра. За сутки до дня голосования штаб Эммануэля Макрона сообщает: хакеры взломали их электронную почту. В общем доступе 9 гигабайт финансовых отчетов, личных писем и фото. Скажется ли скандал на предпочтениях избирателей, вопрос открытый.

Сам Макрон утечку назвал покушением на демократию. Уходящий президент Олланд пригрозил неизвестным взломщикам ответными мерами. А прессу настоятельно попросил не публиковать документы. Иначе иск за вмешательство в выборы. Был бы гарант прав и свобод столь же возмущен, окажись под ударом Марин Ле Пен, вопрос риторический. Олланд публично призвал правительство сделать все для ее поражения.

Как полагают социологи, заметную роль во втором туре президентского марафона могут сыграть пустые бюллетени. "У вас есть два бюллетеня с именем каждого кандидата. И один конверт. Чтобы проголосовать, вам нужно положить карточку с именем кандидата туда. Если вы положите сразу две или опустите пустой конверт, это будет считаться голосом против всех", - рассказали эксперты.

Но сколько таких карточек окажется в итоговом зачете у кандидатов, зависит еще и от явки. Подсчитано: если на выборы придет 90% избирателей ультраправых и только 65% тех, кто готов доверить страну Макрону, президентом станет Марин Ле Пен. Но бывший министр экономики в такую математику, кажется, не верит. Команда Макрона пригласила журналистов и сторонников кандидата к Лувру - резиденция французских монархов явно должна стать достойным антуражем для триумфа. Марин Ле Пен рандеву назначила на территории удаленного от центра Венсенского леса. Мероприятие будет скромным, заранее пояснили прессе.

Для нее, впрочем, и поражение - успех. Ультраправые стали в стране силой, с которой придется считаться. Для него даже победа - не повод почивать на лаврах. Впереди парламентские выборы, где реванш намерены взять правые. А без поддержки Национальной ассамблеи хозяину Елисейского дворца не обойтись. Кто им станет, мир узнает не позже полуночи. А вступить в должность новый президент Пятой республики должен, по данным СМИ, 14 мая. Конституционные полномочия Франсуа Олланда в этот день официально заканчиваются.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.