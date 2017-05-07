Ветерану ВОВ вручили орден за подвиг 72-летней давности

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Награда нашла своего героя спустя 72 года. Алексей Тихомиров из Ростовской области был участником освобождения Европы от фашистов в 1945 году. Но заслуженный Орден Красной Звезды ветеран не получил.

Он с трудом идет, опираясь на палку. Но все равно просит ему не помогать. В зале, где вот-вот начнется торжественная церемония, шутит про рыбалку. Алексей Павлович Тихомиров - в составе Красной армии он освобождал Европу от фашистских захватчиков - совершил подвиг, о котором мир узнал только спустя 72 года, передает "ТВ Центр".

23 марта 1945 года. Венгрия. Вермахт проводит наступательную операцию под кодовым названием "Весеннее пробуждение". Ожесточенные бои завязываются в районе "круглого озера". Третий мотострелковый полк терпит потери. 23-летний наводчик пулемета - его командир убит - берет на себя командование расчетом. Отражает одну контратаку и взрыв.

Прямым попаданием мина разбивает орудие. Но "тело" пулемета и сам боец остаются целы. Не задумываясь ни минуты, схватив "Максим" голыми руками, Алексей Тихомиров отбивает еще две волны наступления.

Все 72 года ветеран Великой Отечественной - герой войны - и не подозревал, что эта страница его жизни вошла в историю. О том, что дед еще в далеком 1945 году был удостоен ордена "Красной звезды", который так и не нашел адресата, совсем недавно узнала внучка.

Орден Красной Звезды ветерану Великой Отечественной вручил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. С самой важной наградой в жизни Алексея Павловича Тихомирова поздравили родные - 2 детей, 10 внуков, 6 правнуков и двое праправнуков.

Михаил Шекоян, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".