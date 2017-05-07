Киев не пустит на "Евровидение" работавших в Крыму журналистов

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Украинские власти отказываются пускать в Киев для освещения "Евровидения" российских журналистов, которые работали в Крыму. Об этом сообщили в МВД страны.

На Украине заявили, что не пустят в страну российских журналистов, которые посещали Крым. И 7 мая запретили въезд на три года для двух корреспондентов, которые должны были работать на "Евровидении", передает "ТВ Центр".

Они получили официальную аккредитацию от организаторов международного конкурса. Но погранслужба не позволила им пересечь границу, объяснив это тем, что журналисты до этого работали на полуострове и таким образом нарушили украинское законодательство. По этой же причине на "Евровидении" не сможет выступить участница от нашей страны Юлия Самойлова.

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