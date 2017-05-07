Под Петербургом скоростной поезд "Аллегро" насмерть сбил мужчину

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В Ленинградской области скоростной поезд "Аллегро" сбил мужчину. Врачи не смогли спасти его жизнь. По факту происшествия проводится проверка.

Около станции "Белоостров" под Санкт-Петербургом в районе 11 часов скоростной поезд "Аллегро" наехал на мужчину, который переходил пути на запрещающий сигнал. Как сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО, пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью, и вскоре скончался.

По факту инцидента полиция проводит проверку.