Усманов вошел в пятерку богатейших людей Британии

Теги: В мире великобритания деньги рейтинг

Основатель компании "Металлоинвест" и акционер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Алишер Усманов стал пятым в рейтинге самых богатых резидентов Великобритании. Его состояние оценили в 15,25 миллиарда долларов.

Российский предприниматель Алишер Усманов занял пятую строчку в рейтинге самых богатых налоговых резидентов Великобритании по версии The Sunday Times. За год его состояние увеличилось на 5,4 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 15,25 миллиарда долларов.

Список возглавляют индийские братья Шри и Гопи Хиндуджа, которые владеют частной компанией Hinduja Group.

На втором месте – американский предприниматель Леонард Блаватник с состоянием в 20 миллиардов долларов, на третьем - Дэвид и Саймон Рубены (18 миллиардов долларов).

В марте этого года журнал Forbes опубликовал список самых состоятельных россиян. Рейтинг возглавил совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон. За год его состояние увеличилось с 14,4 до 18,4 миллиардов долларов.