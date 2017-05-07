Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции

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Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон проголосовали на выборах президента Франции. Явка к полудню составила 28,23%. В первом туре, двумя неделями ранее, явка к 12:00 (13:00 мск) составила 28,54%.

Лидер "Нацфронта" Марин Ле Пен в воскресенье явилась на избирательный участок небольшого города Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале, северо-запад), где она внесена в избирательные списки. После голосования она прошла к машине, окруженная плотным кольцом охраны, передает ТАСС.

Со своей стороны лидер движения "На марше" отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в мэрии курортного города Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, северо-западная часть Франции).

Как сообщает министерство внутренних дел Франции, явка во втором туре выборов составила к полудню 28,23%. В первом туре явка на середину дня составляла 28,54% зарегистрированных избирателей.

Election #Presidentielle2017 28,23 %: taux de participation à 12h pour le 2nd tour en �������� métropolitaine (30,66 % en 2012 et 34,11 % en 2007) pic.twitter.com/hNXPJjMMy2 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 7 мая 2017 г.

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