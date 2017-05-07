Боевики ИГ напали на базу с американскими военными в Ираке

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В Ираке террористы запрещенного в России "Исламского государства" совершили нападение на военную базу с американскими военными советниками. Несколько смертников удалось ликвидировать. В результате происшествия ранения получили шесть человек.

Боевики группировки "Исламское государство" (запрещена в России) напали на военную базу в Ираке, где на находились американские военные советники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.

Около базы подорвались два смертника. Еще троих удалось нейтрализовать. В результате атаки пострадали шесть человек.

4 мая более 80 человек стали жертвами ракетного обстрела на западе Мосула в Ираке. Удар был нанесен по школе Эль-Вела.