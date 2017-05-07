В Ленобласти обрушилась строящаяся школа

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В поселке Мурино Ленинградской области обрушилась часть строящейся школы. По предварительным данным, погиб один человек.

Часть строящейся школы обрушилась в поселке Мурино в Ленобласти в районе 13 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По предварительным данным, обрушение произошло при производстве работ на кровле. "Компания ссылается на некачественные металлоконструкции, но не исключены и технологические нарушения при заливке кровли", - сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

В результате происшествия погиб один человек. Его личность не уточняется.