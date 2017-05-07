Трамп решил не останавливаться в Нью-Йорке из-за дороговизны

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Президент США Дональд Трамп решил сэкономить и не стал останавливаться в Нью-Йорке. Об этом он написал в своем Twitter. Вместо Нью-Йорка он остановился в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Дональд Трамп решил не останавливаться в Нью-Йорке, так как это слишком дорого обходится федеральному бюджету. Об этом президент США 7 мая написал в своем Twitter.

The reason I am staying in Bedminster, N. J., a beautiful community, is that staying in NYC is much more expensive and disruptive. Meetings! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 мая 2017 г.

"Причина, почему я остановился в Бедминстере, Нью-Джерси, в этом красивом месте, заключается в том, что пребывание в Нью-Йорке намного дороже, а также создает много неудобств. Встречи!" — написал он.

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