Сборная России забросила 10 шайб в ворота команды Италии

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Российская сборная по хоккею с разгромным счетом победила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча в Кельне завершилась со счетом 10:1.

Российские хоккеисты забросили 10 шайб в ворота сборной Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходил в Кельне. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Андронов отличился на 10-й и 59-й минутах, Владислав Наместников – на 36-й и 46-й. Евгений Дадонов забросил на 19-й минуте, Никита Кучеров – на 25-й. Также ворота итальянцев "пробили" Артемий Панарин (37, 51 минуты), Сергей Плотников (44 минута), Сергей Мозякин (46 минута).

В итальянской команде отличился Томмазо Траверса – он забросил единственную шайбу на 24-й минуте игры.

Следующий матч российская команда проведет против Германии в понедельник, 8 мая.

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