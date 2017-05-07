Лавров объяснил, зачем нужна встреча Путина и Трампа

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Готовящаяся встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима не для внешнего эффекта, а для достижения конкретных результатов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что переговоры лидеров России и США нуждаются в тщательной подготовке.

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужна не для того, чтобы произвести внешний эффект, а для конкретных результатов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала "Мир".

По словам главы МИД, лидеры встречаются "не только для того, чтобы пожать друг другу руки и послушать, кто что думает об отношениях друг с другом и о международных проблемах".

"Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи, конечно, будут ждать конкретных результатов. И чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить. И мы сейчас этим занимаемся", - сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что 1 мая Лавров и Тиллерсон договорились о встрече на Аляске в ходе телефонного разговора. 10-11 мая там пройдет заседание Арктического совета, в котором примут участие главы МИД России, США, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, Финляндии и Швеции.

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