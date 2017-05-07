СМИ: Макрон лидирует на выборах президента Франции

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Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, по предварительным данным, опережает во втором туре президентских выборов кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом сообщает бельгийская газета Soir со ссылкой на данные опросов трех исследовательских институтов.

Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидирует на выборах президента Франции с результатом в 60% голосов. Об этом 7 мая пишет бельгийская газета Soir со ссылкой на опрос, проведенный тремя институтами общественного мнения. По данным издания, значение будет иметь число пустых и испорченных бюллетеней.

Как ранее сообщило министерство внутренних дел Франции, явка во втором туре выборов составила к полудню 28,23%. В первом туре явка на середину дня составляла 28,54% зарегистрированных избирателей.

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