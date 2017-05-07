В Забайкалье опрокинулся автобус с детской командой по гимнастике

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На трассе в Забайкальском крае опрокинулся экскурсионный автобус, который перевозил детскую команду по гимнастике из Монголии. По предварительным данным, пострадали два ребенка.

На 62-м километре автодороги Чита – Забайкальск опрокинулся автобус, в котором находилась детская команда по художественной гимнастике из Монголии, всего – 18 детей в возрасте до 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент сообщается о двух пострадавших.