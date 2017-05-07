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"Газпром" 7 мая начал прокладывать морской участок газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. Об этом сообщили в компании.

"Газпром" начал строительство морского участка "Турецкого потока". "Сегодня в Черном море началось строительство газопровода "Турецкий поток". Работа стартовала у российского побережья. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas - подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода", - сообщается в пресс-релизе компании, который приводит ТАСС.

Москва и Анкара в октябре прошлого года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport.

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