СМИ: Макрон набирает более 60% голосов на выборах во Франции

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Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, по предварительным данным, опережает во втором туре президентских выборов лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Бельгийский телеканал RTBF сообщает, что Макрон набирает от 60 до 64% голосов. Бельгийская Soir обещает ему не менее 62% голосов.

Эммануэль Макрон может получить по итогам выборов президента более 60% голосов. Такие данные приводит 7 мая бельгийский телеканал RTBF. Со своей стороны бельгийские издание Le Soir со ссылкой на три исследовательских института отмечает, что Макрон может набрать не менее 62% голосов.

"По данным четырех институтов, осуществивших опросы общественного мнения в это воскресенье, Эмманюэль Макрон значительно победит на выборах с результатом выше 60% (от 62% до 65%, в зависимости от выводов того или иного института)", - сообщает издание.

По информации МВД Франции, к 17:00 по парижскому времени (18:00 мск) за нового главу Пятой республики проголосовали 65,30% избирателей. Согласно информации министерства, это ниже, чем явка к этому часу на президентских выборах в 2012 и 2007 годах.

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