Ле Пен поздравила Макрона с победой

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Министерство внутренних дел Франции озвучило предварительные итоги президентских выборов во Франции. После подсчета 4 миллионов голосов уверенную победу одерживает основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон. У него 60,19% голосов. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен набрала 39,81%. Она уже поздравила своего оппонента с победой.