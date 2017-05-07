Ле Пен поздравила Макрона с победой
Министерство внутренних дел Франции озвучило предварительные итоги президентских выборов во Франции. После подсчета 4 миллионов голосов уверенную победу одерживает основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон. У него 60,19% голосов. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен набрала 39,81%. Она уже поздравила своего оппонента с победой.
Согласно предварительным данным, которые опубликовало МВД Франции, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидирует на президентских выборах во Франции. По результатам подсчета 4,1 миллиона голосов Макрон набирает 60,19% голосов, его оппонент Марин Ле Пен — 39,81%.
Ле Пен уже поздравила Макрона с победой. Она отметила, что французы проголосовали за стабильность. Ле Пен также заявила, что "Национальный фронт" должен стать "новой политической силой" к парламентским выборам.