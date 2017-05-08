Макрон одержал победу на выборах президента Франции

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Эммануэль Макрон победил во втором туре выборов президента Франции. По итогам подсчета 100% бюллетеней он набрал 66,06% голосов. В свою очередь, его соперница, Марин Ле Пен получила 33,94% голосов. Она уже поздравила лидера движения "Вперед" с победой на выборах.

Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД страны.

По итогам подсчета 100% бюллетеней Макрон набрал 66,06% голосов. В свою очередь, его соперница, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 33,94% голосов. Общая явка избирателей во втором туре составила 74,62%.

Ранее Ле Пен уже поздравила Макрона с победой. Она отметила, что французы проголосовали за стабильность. Ле Пен также заявила, что "Национальный фронт" должен стать "новой политической силой" к парламентским выборам.

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